Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu

Kartal'da yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan gecekondu, alevlere teslim oldu.

Kartal'da yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan gecekondu, alevlere teslim oldu. Gecekonduda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Safir Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak başında bulunan yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan gecekondu, alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan gecekondunun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu

Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu

Kartal'da gecekondu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Esentepe, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title