Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi
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Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi

Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü.

29.08.2020 02:08 | Son Güncelleme: 29.08.2020 02:12

Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak'ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı.

Yılmaz'ın, Komekova'yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi

Kaynak: AA

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