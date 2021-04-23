Kartal'da Coşkulu 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Belediyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yılına özel düzenlediği 23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması'nda ödül töreni yapıldı.

Kartal Meydan'da düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Arlan, Kartal'da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

"BİRİNCİYE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLDİ"

Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Yaşları 4– 5 arasında değişen ve 3 farklı kategoride 377 resmin değerlendirildiği yarışmada çocuklara ödüllerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah takdim etti.

Şiir okuma (video) kategorisinde ise yine üç farklı yaş grubunda yapılan 94 başvuru arasından ilk üç sıralamaya seçilenlerin ödüllerini, İyİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı ve Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim takdim etti. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının yaş gruplarının her birinde 1'inciye diz üstü bilgisayar, 2'nciye tablet ve 3'üncüye de bisiklet verildi.

Yarışmada dereceye girenler ise şöyle sıralandı:

Resim yarışmasında Ali Sönmez, Ali Asım Cebeci, Hilal Zehra Sayan, şiir okuma yarışmasında ise Tanem İvginlier, Zeynep Tekiner, Ada Gürçay ödül aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı