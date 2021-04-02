Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

Kartal'da intihara teşebbüs eden bir şahıs inşaat halindeki lüks bir rezidansın çatısına çıktı.

Kartal'da intihara teşebbüs eden bir şahıs inşaat halindeki lüks bir rezidansın çatısına çıktı. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada bir vatandaş ise telefonunda videolu görüşme açarak intihara teşebbüsü aile bireylerine dakikalarca anbean izletti. İntiharı film izler gibi izleyen ve ailesine de izleten şahsın "Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum" demesi ise pes dedirtti.

Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, inşaat halindeki bir rezidansın çatısına çıkan ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, buradan atlayacağını belirterek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatıya çıkan kişiyi vazgeçirmeye çalıştığı sırada bir vatandaş da olan biteni film izler gibi izledi. Olayı izleyen şahıs hızını alamayınca videolu konferans görüşme yaparak intihara teşebbüsü aile bireylerine de izletti. Hem olay yerindeki adam hem de telefonunu diğer tarafındaki aile bireyleri, intihara teşebbüsü ve polisin ikna çabalarını adeta film izler gibi dakikalarca izledi. Çatıya çıkan şahıs polisin ikna çabası sonucu çıktığı yerden indi.

İntihara teşebbüsü ailesine videolu görülme ile izleten adamın "Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum" demesi ile adeta pes dedirtti. - İSTANBUL

Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti
Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Hande Erçel İbrahim Çelikkol
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:36:46. #1.16#
title