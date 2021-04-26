Kartal'da bir çevre sorunu daha tarihe karışıyor

Kartal'ın Gümüşpınar ve Yakacık Yeni Mahallelerinin arasında bulunan Balcı Deresi, uzun bir bekleyişin ardından hak ettiği görünüme kavuşuyor.

Kartal'ın Gümüşpınar ve Yakacık Yeni Mahallelerinin arasında bulunan Balcı Deresi, uzun bir bekleyişin ardından hak ettiği görünüme kavuşuyor.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin (KİMER) başlatmış olduğu Saha Hareketi, meyvelerini vermeye başladı. Daha önce Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yapmış olduğu yazışmalar ile tespiti sağlanan sorun, vatandaşların da bilgilendirmeleriyle çözüme kavuşuyor. KİMER ekiplerinin bölgede yaşayan vatandaşların evlerini tek tek dolaşarak topladıkları talepler arasında ilk sırada bulunan derenin, kirlilik ve kötü görüntü sorununu çözmek için, çalışmalar başladı. Derenin dönem dönem bakımı yapılsa da geniş kapsamlı bu çalışma ile atık su deşarjlarının tespitleri yapılarak suyun akışını engelleyen yabancı maddelerden temizlenmesi, eksik korkulukların ve çitlerin tamamlanması ile dere akışını engelleyen yabani ot ve çöplerin temizlenmesi sağlanıyor.

Çalışma sonunda Tugay Deresi'nin bir kolu olan Balcı Deresi'nde 3 km, diğer kolu Yakakent Deresi'nde de 2 km olmak üzere toplamda yaklaşık 5 kilometrelik kısım hak ettiği görünüme kavuşacak.

"Burada Rahat Bir Nefes Alacağız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başlatılan çalışmaya ilişkin açıklamasında Kartal'da önemli bir çevre sorununun daha tarihe karışacağını belirterek şunları söyledi: "Kartal Belediyesi KİMER ekibi kısa bir süre önce ev ev gezerek buradaki sorunları sorduğunda en çok şikayet edilen konu, bu derenin son derece kötü olduğu ve dolup tıkandığı yönündeydi. Biz de zaten belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü olarak daha önce bu tespitlerle İSKİ ile resmi yazışmalarda bulunmuştuk. Yaklaşık 15 yıl kadar bir süredir buralarda geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmamıştı ve su akışı sağlanmıyordu. KİMER ekibimizin raporları doğrultusunda, hem Gümüşpınar hem de Yakacık Yeni Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın yoğun talepleri neticesinde ve İSKİ ile görüşmelerimiz sonucunda burada bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma bittikten sonra etrafı düzenlenecek ve burada rahat bir nefes alacağız. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İSKİ yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kartalımızın bir yandan yıllardır bekleyen sorunlarını tek tek çözüme ulaştırırken bir yandan da prestijli projelerimizi hayata geçirmeye ve kentimize artı değer kazandırmaya devam edeceğiz ." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı