Kartal'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki sitede yer alan 10 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenenlerden biri hastaneye sevk edilirken, diğerine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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