Kartal'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki sitede yer alan 10 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenenlerden biri hastaneye sevk edilirken, diğerine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title