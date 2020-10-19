Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu

19.10.2020 05:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 05:10
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu

Ozan URAL / İSTANBUL DHA KARTAL'da bariyerlerini ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu.

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA KARTAL'da bariyerlerini ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu. Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Engin Yıldırım Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Şevval Sam Yekta Kopan Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 05:10:56. #1.15#
title