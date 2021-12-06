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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kartal'da virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kartal'da virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Olay 09.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre sürücü Esra Aydın, 41 EA 836 plakalı Auidi marka otomobili ile cadde üzerinden üst geçide bağlanmak için manevra yapınca virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Esra Aydın yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan Esra Aydın'a ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı.

Kazada yaralanan Esra Aydın sağlık ekiplerince Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası cadde üzerinde trafik sıkışırken kazaya karışan aracın caddeden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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