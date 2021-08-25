KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ (Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa ESEN / İSTANBUL DHA KARTAL'da, anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ (Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA KARTAL'da, anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre geçen pazar annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, dün saat 21.30 sıralarında cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

BİNADAN AYRILIRKEN KAMERAYA YANSIDI

Bu arada katil zanlısı binadan ayrılırken güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının, elinde poşetlerle binadan çıktığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı