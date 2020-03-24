Kartal'da ambulanslar ve oto sanayi siteleri dezenfekte edildi
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Tahsin Kaya, İstanbul, Kartal, Güncel

Kartal'da ambulanslar ve oto sanayi siteleri dezenfekte edildi

Kartal'da korona virüs tedbirleri kapsamında ambulanslar ve oto sanayileri dezenfekte edildi.

24.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50
Kartal'da ambulanslar ve oto sanayi siteleri dezenfekte edildi

Kartal'da korona virüs tedbirleri kapsamında ambulanslar ve oto sanayileri dezenfekte edildi. Özel kıyafetli ekipler ambulans ve oto sanayileri özel solüsyon ve nano gümüş teknolojisi ile ilaçlayarak virüs ve bakterilerden arındırdı.

Kartal Belediyesi, Korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına; bugün de önceden planlanmış noktalarla devam etti. Kartal'da sürdürülen çalışmalar kapsamında, Orhantepe Mahallesi'nde bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Anadolu Komuta Kontrol Merkezi, Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi, Verim Sanayi Sitesi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi dezenfekte edildi.

Kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu süreçte vatandaşın kullanımına halen açık olan eczaneleri, taksi ve minibüsleri de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

ÇALIŞMALAR, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Günlerdir hummalı bir şekilde düzenli olarak devam eden dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler, 3 farklı grup şeklinde sabah saatlerinde farklı noktalara doğru yola çıkarak önceden listelenmiş alanlarda, özel olarak hazırlanmış bir solüsyon ve nano gümüş teknolojisi eşliğinde dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Ekiplerin bugünkü adresi ise İl Ambulans Servisi Başhekimliği, camiler ve Oto Sanayi Siteleri oldu. 112 Acil yardım ekiplerinin ve ambulanslarının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki merkezi konumunda olan T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Anadolu Komuta Kontrol Merkezi, ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi. Özel giysi, maske ve gözlük kullanan ekipler, merkezdeki tüm ambulansları tamamen dezenfekte etti ve içinde çağrı merkezinin de bulunduğu başhekimlik binasını da mikroplardan arındırdı.

Eş zamanlı olarak çalışan ekiplerden bir diğeri ise Tahsin Kaya Oto Sanayi, Verim Sanayi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi'nde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Tahsin Kaya ve Verim Sanayi Sitelerindeki çalışmalar sona ererken 600'den fazla iş yerinin bulunduğu Kartal Oto Sanayi Sitesi'ndeki dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kartal'daki camilerde de dezenfekte çalışması 3. bir ekip tarafından yerine getirildi. Kartal'daki tüm camileri sterilize eden ekiplerin; eczaneler, taksiler ve minibüslerin dezenfekte çalışması ise devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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