Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu Kartal'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan evinde ölü olarak bulundu.

- Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Kartal'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Yakacık Çarşı Mahallesi Talebe sokakta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre babasından 4 gündür haber alamayan Hazal Arıkan durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu girilen evde tek başına yaşayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaşması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler olay yerinde inceleme yaparken,

olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arıkan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirleneceği otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fikret Arıkan'ın komşusu Cemal Demir, "Komşumuz iyi birisiydi. Bir kaç gündür çocukları haber alamamışlar itfaiyeyi çağırmışlar. İtfaiye ekipleri camdan giriyorlar ve vefat etmiş şekilde bulunuyor. Şu anda sağlıkçılar kontrol ediyorlar şüpheli bir durum var mı diye ama şüpheli bir durum yok galiba." dedi.

Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kartal'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu

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