Kartal'da 36 yaşındaki avukat sahte içkiden öldü-1
12.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:45
KARTAL'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.
KARTAL'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.
- İstanbul
Kartal'da, 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli avukat geçtiğimiz günlerde kullandığı sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı