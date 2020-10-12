Kartal'da 36 yaşındaki avukat sahte içkiden öldü-1
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Kartal'da 36 yaşındaki avukat sahte içkiden öldü-1

12.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:45
Kartal'da 36 yaşındaki avukat sahte içkiden öldü-1

KARTAL'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.

KARTAL'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.

Kartal'da, 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli avukat geçtiğimiz günlerde kullandığı sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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