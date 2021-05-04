Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
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Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da iki şüpheli tarafından kısa süre arayla toplamda 150 bin lira değerindeki lüks motosikletlerinin çalındığını belirten mahalle sakinleri yaşanan hırsızlık olaylarının artması sonrası adeta isyan etti.

Kartal'da iki şüpheli tarafından kısa süre arayla toplamda 150 bin lira değerindeki lüks motosikletlerinin çalındığını belirten mahalle sakinleri yaşanan hırsızlık olaylarının artması sonrası adeta isyan etti. Çevrede 1 ayda 20 motosikletin çalındığını belirten vatandaşların tepkisine neden olan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Kartal Cevizli Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece ilerleyen saatlerde bir motosiklet üzerinde sokağa giriş yapan kasklı iki şahıs, lüks motosikletin bulunduğu alana doğru hareket etti. Apartman bahçesinde park halinde olan motosikletin direksiyon kilidini kıran şüpheliler, yaklaşık 80 bin lira değerindeki motosikleti sürüyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri ise son 1 ay içerisinde 20 motosikletin çalındığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Çete olduklarını düşünüyorum"

Motosikleti çalınan mağdurlardan Adem E., "Motosiklet hırsızları önce gelip kilidi patlatıyor. Sonrasında olay yerinden ayrılıp yaklaşık 10 dakika sonra geldiklerinde ise motosikleti çalarak uzaklaşıyor. Buralarda 1 ay içerisinde 20 motosiklet çalındı. Yakın çevremizde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası güvenlik kameralarına baktığımızda da hırsızların aynı kişiler olduğu anlaşılıyor" dedi.

Diğer bir hırsızlık mağduru Yusuf Güler ise, "Gece ilerleyen saatlerde evimin bahçesine giren iki kişi önce motosikletin direksiyon kilidini kırıyor sonra iterek götürüyorlar. Bu olayı iki kişi gerçekleştiriyor. Buralarda onlarca motosiklet bu şekilde çalınıyor. Bunların bir çete olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Kartal'da 150 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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