Kartal Belediyesinden teknoloji meraklısı gençlere ulaşım desteği

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi, ilçede öğrenim gören öğrencilerin TEKNOFEST 2021 Festivali'ne ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST 2021 için ulaşım desteği veren Kartal Belediyesi, gençlerin teknoloji ile buluşmasına fırsat veriyor.

İlki 2018 yılında gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak olan festival, öğrencilerin ufkunu geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Kartal'da okuyan ortaokul ve lise öğrencileri de bu yıl İstanbul'da düzenlenen festivale yoğun ilgi gösteriyor.

Teknoloji meraklısı gençleri TEKNOFEST 2021 ile buluşturmak isteyen Kartal Belediyesi de gençlere ulaşım desteği sağlıyor. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, bünyesindeki araçları Kartallı gençlerin hizmetine sundu. Bu büyük organizasyona katılacak olan Kartallı öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarından alınarak Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanına götürülüyor. Bu hizmet sayesinde öğrenciler Kartal Belediyesi'ne ait otobüslerle festivale katılarak, bilimin ve teknolojinin verdiği heyecana ortak olma fırsatı yakalıyor.

TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaparak girilebilen festival, 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. - İSTANBUL