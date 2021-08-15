Kartal Belediyesi yaralara merhem oluyor
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Kartal Belediyesi yaralara merhem oluyor

Kartal Belediyesi yaralara merhem oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi son yılların en büyük felaketleri ile baş başa kalan ülkemizde bu felekatlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi son yılların en büyük felaketleri ile baş başa kalan ülkemizde bu felekatlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın Ulus Düzköy'e yardım kamyonları gönderen Kartal Belediyesi, şimdide felaket sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek oluyor.

11 araç ve 23 personelden oluşan ekiple sel felaketine uğrayan ilçelere intikal ederek bölgelerdeki arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek olan Kartal Belediyesi, Bozkurt merkeze kurulan mobil ikram aracı ile sel mağdurlarına ikramlarda bulunuluyor.

Oluşturulan ekipler ilçelerde kendilerine verilen enkaz kaldırma ve ceset arama çalışmalarını sür'atle yerine getiriyor. Bölgede yaşanan felaket sonrası tüm iş yerlerinin hizmet veremeyecek derecede hasar görmesinden dolayı bölgeye gönderilen ikram aracı ile vatandaşlara ve çalışan ekiplere gıda ve su dağıtıyor.

Sel felaketinden etkilenen bölgelere yapılan destek ve yardım çalışmaları hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok üzgünüz ve gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Edindiğimiz bilgiler neticesinde oluşturduğumuz ihtiyaç listesini hızlıca temin ederek Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın Ulus Düzköy'e ulaştırdık. Öte yandan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri iki gündür sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerini sürdüren ekipler selde mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye ederek bölge halkına destek oluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde bölgede devam eden temizlik çalışmalarına katkıda buluyor. Ayrıca Mobil İkram Aracımızı da Kastamonu Bozkurt merkezine konuşlandırdık. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması ve yaşanan felaketin bir an önce son bulması için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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