Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı - Haberler
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Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolaysıyla Kartal'da 5 farklı noktada vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolaysıyla Kartal'da 5 farklı noktada vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Mübarek Üç Ayların ilk kandili olan Regaib Kandili için vatandaşlara lokma ikramı yapmak isteyen Kartal Belediyesi görevlileri, Kartal Merkez Camii, Cevizli Kavaklı Camii, Soğanlık Yeni Camii, Yakacık Meydanı ve Hürriyet Mahallesi Kurfalı Merkez Camii'nde öğlen namazından önce hazırlık yaptı.

Kandil ve namaz için camilere gelen vatandaşların yanı sıra yoldan geçen vatandaşlara da hazırlanan sıcak lokmalar ikram edildi. Ekipler öğle saatlerinden itibaren binlerce vatandaşa lokma ikramı yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Regaib Kandili'ni paylaştığı şu mesajla kutladı: "Bu güzel gecenin tüm komşularımız için sağlık, huzur ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Üç Aylar'ı ve Regaib Kandili mübarek olsun." - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili nedeniyle lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kartal Belediyesi, Regaib Kandili, Yeni Camii, Cevizli, Yerel, Haber

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