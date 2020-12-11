Kartal Belediyesi'nden Kartallı Kazım'ın oğlu Yılmaz Gölebeler'e son görev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartal Belediyesi'nden Kartallı Kazım'ın oğlu Yılmaz Gölebeler'e son görev

11.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:39
Kartal Belediyesi'nden Kartallı Kazım'ın oğlu Yılmaz Gölebeler'e son görev

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 'Kartallı Kazım' olarak tanınan Kuvayı Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'in oğlu Yılmaz Göleber (83) için cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 'Kartallı Kazım' olarak tanınan Kuvayı Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'in oğlu Yılmaz Göleber (83) için cenaze töreni düzenlendi. Başkan Yardımcısı Adem Uçar da törene Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel'i temsilen katıldı.

Pendik Yayalar Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, merhum Yılmaz Göleber'in ailesi ve sevenleri katıldı. Covid-19 pandemi önlemleri nedeniyle, Yılmaz Göleber'in cenaze namazı, yaşadığı evinin önünde kılınarak aile kabristanının bulunduğu Pendik Yayalar Mezarlığı'na defnedildi.

Yoğun çalışma programı nedeni ile cenaze törenine katılamayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Vatanın kurtuluşu ve bütünlüğü için hizmet eden ve aynı zamanda bir Kartallı olan İbrahim Göleber namı diğer Kartallı Kazım, bir şükran ve minnet ifadesi olarak her sene ölüm yıl dönümünde andığımız, Kartalımızda yaşattığımız ve yaşatmaya devam edeceğimiz kıymetli değerimizdir. Düzenlediğimiz anma törenlerinde bir araya gelme şansı yakaladığım kıymetli evlatları Yılmaz Göleber ağabeyimizin vefat haberini büyük bir üzüntü ile karşıladım. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Geçmişimize sahip çıkarak 'Göleber' soyadını Kartal'da yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşarak taziyelerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi
Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi
Son dakika haberleri | Kazım Yücel: 'Kayseri yatırım almıyor'
Son dakika haberleri | Kazım Yücel: "Kayseri yatırım almıyor"
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Başak Dizer Demet Özdemir
Spor Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nden Kartallı Kazım'ın oğlu Yılmaz Gölebeler'e son görev - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:43:30. #1.14#
title