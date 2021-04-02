Kartal Belediyesi'nden ilçedeki sahalara bakım ve onarım desteği
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Kartal Belediyesi'nden ilçedeki sahalara bakım ve onarım desteği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal Belediyesi'nden ilçedeki sahalara bakım ve onarım desteği

Kartal Belediyesi'nin ilçede bulunan spor sahalarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nin ilçede bulunan spor sahalarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında devam eden çalışmalarda Esentepe Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı, Karlıktepe Kartalspor Altyapı Tesisleri ve Kartal 75. Yıl Statlarında bakım çalışması yapıldı.

Suni çim zemine sahip 3 stadın da zeminlerine lastik granül serimi ve tarama gerçekleştirildi.  Özel bir iş makinesi yardımıyla statların zeminine serilen ve sahaların ömrünü uzatan lastik granül maddesi tüm zemine yayıldı. Kartal Belediyesi Spor Müdürü Arda Savaş çalışmaları yerinde inceleyerek statların sorumluları ile görüştü.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da spora, sporculara ve kulüplere her zaman destek vereceklerini belirterek spor tesislerinin de bu destek kapsamında bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Kartal'da sporun gelişmesi için önemi büyük olan sahaların zamanla ve mevsim şartları nedeniyle yıprandığını belirten Başkan Yüksel, gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla statların ve tesislerin ömürlerinin uzadığını ve daha kullanışlı hale getirildiğini söyledi. Başkan Yüksel, Nisan ayında başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig Maçlarına katılacak Bulvarspor ve Cevizli Anadolu Spor Kulüplerine de başarılar diledi.


Kartal Belediyesi'nden ilçedeki sahalara bakım ve onarım desteği
Kartal Belediyesi'nden ilçedeki sahalara bakım ve onarım desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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