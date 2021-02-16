Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor

16.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:31
Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor

KARSLI çiftçi ve besiciler, 20 Nisan olan meraya çıkma izinlerinin 1 Mart'a alınmasını istiyor.

KARSLI çiftçi ve besiciler, 20 Nisan olan meraya çıkma izinlerinin 1 Mart'a alınmasını istiyor. Besiciler, 'Mera Kanunu'na göre hayvanları 20 Nisan'dan 29 Ekim'e kadar merada otlatabildiklerini belirterek, yemden kar etmek için 1 Mart'ta çıkmak ve Kasım'ın 15'ine otlatmaya izin verilmesini istediklerini dile getirdi.

Kars'ın Digor ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 24 haneli Bayırbağı köyünün 40 bin hektar arazisinde; 1000 küçükbaş ve 300 büyükbaş bulunuyor. Yaklaşık 120 kişinin yaşadığı köyün gelir kaynağını hayvancılık oluşturuyor. Mera Kanunu'nda düzenleme isteyen köylüler, otlatma süresinde düzenleme yapılmasını istiyor. 260 koyunu bulunan Mehmet Ok, "1 Mart'ta hayvanlarımızın dışarıda olması gerekirken biz içeride kalıyoruz. Arazimiz yeterince fazla. 1 Mart'ta kışlaklarımıza gitmemiz gerek. Belli bir tarih sonra zaten biz otlar sarardığı zaman üst tarafa çıkıyoruz. Nisan ayının 20'si deniliyor. Nisan ayının 20'si bize göre çok ters. Bize uygun zaman 1 Mart'tır. 15 Kasım geldiğinde zaten doğumlar başlıyor ve hayvanlarımızı eve çekiyoruz. Mera Kanunu'na göre 50 gün hayvanı geç çıkardık mı, bize külfet getiriyor. Bu süre zarfında hayvanlarımızı ahırda yemle samanla beslemek zorunda kalıyoruz. Havalar ısınıp etraf yeşerdi mi, hayvanı içeride tutmak zor" diye konuştu.

Köyüne dönerek küçükbaş besiciliği yaptığını söyleyen Mehmet Budak ise şunları söyledi:

"Şu anda 400 küçükbaşım var. Bu küçükbaşları sürü şeklinde büyütmek amacıyla aldım ama şu anda benim hayvanım ahırın önünde yem yiyor. Bizim bu köyün merası oldukça geniş, kışlaklarımız var. Ortam yeşermiş ve kar da yok. Hayvanlarımızın şu anda kışlakta otlaması gerekirken biz parayla yem alıp hayvanlarımıza yediriyoruz. Mera Kanunu'nun düzenlenmesini istiyoruz. Mera Kanunu burada uygulandığı için bize yasak getiriyorlar. Halbuki bu yasak bizim için geçerli olmamalı. Çünkü bizim çok geniş arazimiz var. Bu mevsimde hayvanı rahatlıkla otlayabilecek şekilde dışarı salmamız gerekirken şu anda içeride yem vermek zorunda kalıyoruz. Eğer yasaya göre 50 gün uzatılırsa biz bu hayvandan randıman alamayız ve buraları kapatmak zorunda kalırız."

Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor
Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor
Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor
Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Şener Demet Akalın
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 09:39:25. #1.15#
title