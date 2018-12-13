Karşıyaka'dan Şırnak'a Yardım Eli Uzandı

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi ve Pergamon Lions Kulübü işbirliğiyle, Cizre'deki bir ortaokula 20 koli eğitim malzemesi gönderildi.

TEŞEKKÜR FOTOĞRAFLARI

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir ortaokuldan gelen yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı. Pergamon Lions Kulübü'nün katkılarıyla hazırlanan kitap, sınav, test, projeksiyon cihazı ve yazıcı gibi eğitim malzemeleri, kamyona yüklenerek Koçpınar Köyü Dicle Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Hediyelerini büyük sevinçle karşılayan Şırnaklı öğrenciler ve öğretmenleri; gönderdikleri fotoğraflarla Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'ne ve Pergamon Lions Kulübü'ne teşekkür etti.

"HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Her alanda sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerini Karşıyakamızın dışına da taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla, Şırnak'taki bir ortaokulumuzun ihtiyaçlarını Pergamon Lions Kulübü işbirliğiyle karşılamaya çalıştık. Evlatlarımızın eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız için" dedi.

ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Pergamon Lions Kulübü Dönem Başkanı Mübeccel Alkan da "Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarına güzel bir halka daha ekledik. Bu anlamlı işbirliği için başta Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, bağışçımız Sergül Okay'a da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.