Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı
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Karşıyaka, İzmir

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı "Evde Kal" çağrısına kulak asmayan vatandaşlar Karşıyaka Çarşısı'nı yine doldurdu İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu.

04.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:18
Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı

"Evde Kal" çağrısına kulak asmayan vatandaşlar Karşıyaka Çarşısı'nı yine doldurdu

İZMİR - İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu. "Evde kal" çağrısına kulak asmayan vatandaşlar hem kendilerini hem de başkalarını riske attı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye'de 425 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililerin ve uzmanların aldığı tedbirler bazı vatandaşlarımız tarafından uygulanırken, bazıları da uyarılara ve yaptırımlara rağmen sokaklarda kalabalık oluşturuyor. İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak vakit geçirirken birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkat çekti.

"İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor"

Karşıyaka Çarşısı'nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök isimli vatandaş, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti. Gök, "İnsanlar yasağa uymaya çalışıyor ama biraz da bunaldılar. Dışarı çıkıp hava almak istiyorlar. Bugün biz de gördük ki yaş sınırı olmaksızın herkes kendini dışarı atmış. İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor. Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi" diye konuştu. İşten döndüğünü belirten Çağkan Bozkurt isimli vatandaş ise "Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkılmaması gerekiyor. Herkesin tedbir alması lazım ama gördüğümüz gibi insanlar uyarıları dinlemiyorlar" dedi.

"İnşallah bunun çaresi bulunur"

Karşıyaka'da dışarı çıkan vatandaşlardan Orhan Sarı da yaptığı açıklamada "Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, toplu ulaşım noktalarında ellerimi dezenfekte ediyorum. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafe kuralına uymaya çalışıyoruz. Kendimizden ziyade başkalarını da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 'Acısını çeken anlar' derler ya. Sürekli yayılan bir virüs; her gün ölü sayısı artıyor. İnşallah bunun çaresi bulunur" ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı

Kaynak: İHA

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Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı
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