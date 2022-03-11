Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü bazı spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Ayrıca, Atakan Karakaplan başkanlığındaki Divan Kurulu'nu kahvaltıda konuk eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmalarında başarılar diledi.

KSK Divan Başkanlık Kurulu'nun tesis ziyaretleri kapsamındaki ilk durağı, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile alt katında yeniden düzenlenen fitness ve kondisyon merkezi oldu. Daha sonra KSK U19 takımının antrenman yaptığı ve maçlarını oynadığı Hasan Türker Sahası ziyaret edildi. Ardından Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'nda, Karşıyakalı çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi'ndeki tatbiki tanıtım uygulaması izlendi.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Tanıtımda 10 yaşın altındaki iki çocuğun vücut analizi ve kilo, boy ölçümü yapıldı. Ardından çocuklar; esneklik, el kavrama kuvveti, göz koordinasyonunu inceleyen disklere dokunma, uzun atlama, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, mekik, denge, dikey sıçrama, sırt-bacak kuvveti ve bükülü kol asılı kalma testlerine tabi tutuldu. Son olarak da fotoselli cihazların yer aldığı alanda sesli uyarı sistemi ile çalışan hız, çeviklik ve mekik koşusu gerçekleştirildi. İnsan faktöründen bağımsız tamamen dijital ve birbirine entegre sistemler sayesinde çocukların testlerde elde ettiği başarı oranları karneye yansıtıldı. Bu oranlar doğrultusunda hangi spor branşında daha yetenekli olabilecekleri yüzde olarak belirlendi. Heyetin sonraki durağı ise Örnekköy Zühtü Işıl Spor Kompleksi'ndeki Cimnastik ve Okçuluk Salonu ile Kapalı Yüzme Havuzu oldu.

Bültenler / Güncel