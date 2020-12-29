Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü

29.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:23
Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla (84), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla (84), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.'nin kullandığı 28 TK 484 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayırtarla, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü E.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü
Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü
Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü
Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü
Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Vitor Hugo Güven Yalçın Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Ocak Sakarya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 18:31:24. #1.14#
title