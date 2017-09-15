Karşıya Geçmek İsteyen Kadının Feci Ölümü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, ardından başka bir otomobil tarafından ezilen 65 yaşındaki Ayşe Dudu Şahin, öldü.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Ezine Yolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Şahin, annesi Ayşe Dudu Şahin ile birlikte tarladan eve dönerken, yolun karşısına geçip annesine beklemesini söyledi. Ancak, araçtan inen kadın, oğlunu dinlemeyip yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ezine'den Bayramiç yönüne giden 17 TL 019 plakalı H.S. yönetimindeki otomobil, Ayşe Dudu Şahin'e çarptı. Yere düşen kadına plaka ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil, onu ezerek sürükledi. Şahin'e yardım etmek için o sırada etrafında olan sürücü H.S. ve çevredekiler, üzerlerine gelen otomobili görünce kaçıştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Dudu Şahin'in cesedi savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sürücü H.S., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, kadını ezip kaçan diğer otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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