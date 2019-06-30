Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolunun 34. kilometresinde Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan E.Y. (57) yönetimindeki 34 BMC 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak'a (47) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA