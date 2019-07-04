Karşınızda BMW 3 Serisine Adeta Savaş Açan Genesis G70

Otomobil üreticileri artık manuel vites sevmiyor. Otomatik vitesler çok daha verimli ve motorların çok daha az yorulmasını sağlıyor. Otomobil tutkunları düz vitesli araçları sevse de genel müşteri tercihi de otomatik viteslerden yana. Bu nedenle araçlar bu teknolojiyi artık standart olarak sunuyor.

Muhtemelen yeni M3 dışında tüm BMW 3 serisi aynı 8 ileri otomatik vites kutusuna sahip olacak. Güney Koreli lüks otomobil üreticisi Genesis de G70 spor sedanın 2020 versiyonunda 6 ileri düz vites seçeneğini sunmaya devam edeceğini belirtti.

Aracın manuel versiyonunda 2.0 litrelik, turboşarjlı ve sıralı dört silindirli motor kullanılırken, daha büyük ve güçlü olan 3.3 litrelik V6 motor yalnızca otomatik vitese sahip versiyonla gelecek.

Genesis, bu yıl firma olarak başarılı satış rakamlarına ulaştı ve yılın ilk yarısında, geçen yıldan %38 daha fazla sayıda araç satmayı başardı. G70'in iki büyük kardeşi olan G80 ve G90 her ne kadar satışlarda düşüş yaşasa da, yakında yenilenecekleri için bir yükseliş ivmesi yakalamaları muhtemel.

Firma, motor seçenekleri açısından farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Tamamen elektrikli, hibrit, hatta hidrojen yakıt hücreli modeller Genesis'in değerlendirdiği alternatifler arasında yer alıyor. Ayrıca Mint konsept araç da üretime girmeye hazırlanıyor. O zamana kadar G70, spor sedan sevenlere hitap etmeye devam edecek.