KARŞILIKLI PROTOKOL SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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KARŞILIKLI PROTOKOL SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

KARŞILIKLI PROTOKOL SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

KARŞILIKLI PROTOKOL SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLADIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenler karşılıklı görüşme imkanı buldu.

KARŞILIKLI PROTOKOL SONRASI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenler karşılıklı görüşme imkanı buldu. Yapılan protokol gereği engelli bireyler daha kolay daha erişilebilir şartlarda ve zorlanmadan işveren ile buluşmaları sağlanmakta.

Kaynak: Habermetre

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