Karşılarında Bakanı Gören Yolcular Şaşkına Döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırıkkale'den Çorum'un Sungurlu ilçesine helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan sahaya indi. Bakan Soylu'yu Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Alaca Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam vekili Ramazan Kurtyemez, Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum İl Emniyet Müdür vekili Ufuk Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu daha sonra Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki trafik kontrol noktasına geçti. Burada yapılan denetlemeye katılan Bakan Soylu, jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsüne bindi. Yolcularla tek tek yakından ilgilenen Bakan Soylu, leblebi ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Biranda otobüste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen yolcular, Bakan Soylu ile öz çekim yaptılar. Bakan Soylu daha sonra otobüs kaptanına hayırlı yolculuklar diledi. Kontrol noktasında yetkililerden trafik önlemlerine dair bilgi alan Bakan Soylu, bayram trafiğine çıkan vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, "Bu bayramda tedbirleri sıkı tutarsak, trafik kaza sayısı en az düzeye indiririz" dedi.

Durdurulan araçlarda ki çocuklara şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye eden Bakan Soylu,"Kırmızı Düdük" kampanyasıyla çocukların ailelerini trafik kurallarına uyma konusunda uyarmasının önemine dikkat çekti.

"Bir kampanyamız var. Kırmızı düdük kampanyası ile çocuklarımızı görevlendirdik. Yolculuk yapan çocuklarımızı arabanın içerisinde eğer ebeveynleri eğer emniyet kemeri takmıyorlarsa bunu kırmızı düdük durduracak. Sürat yapıyorlarsa onları yine aynı şekilde ve cep telefonuyla konuşuyorlarsa arabanın içinde sigara içmemesi konusunda uyaracaklar" dedi. - ÇORUM