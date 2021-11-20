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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Kazada hayatını kaybeden kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı Gümüşhane'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde otomobil çarptı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkiindeki bir pestil işletmesinde çalışan Ayşe Çiftçi bölünmüş karayolunda yaya geçidinden yolun diğer kısmına geçti.

Yolun diğer kısmındaki işini hallettikten sonra işyerine dönmek için tekrar yaya geçidinden geçmek isteyen Çiftçi'ye Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen O.Ş yönetimindeki 29 AAL 516 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayı haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çiftçi'nin ölüm haberinin duyulmasının ardından akrabaları sinir krizi geçirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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