Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı
Haberler » 3. Sayfa » Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı - Haberler

Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı

Bilecik'te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.

22.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:36
Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı

'te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre; olay İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde yaşandı. Halil Konaş idaresindeki 11 AAJ 048 plakalı minibüs, sokak üzerinden Mustafa Kemal Sokağa dönüşü esnasında, karşıdan karşıya geçen 'e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler