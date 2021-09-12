Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü - Haberler
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Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeritten gelen servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde üzerinde Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP SERVİSLE ÇARPIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil, 06 C 0019 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan yaralılar Buğra Ö. ve Eren A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Buğra Ö. ve Eren A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü
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Haber: Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü - Haberler
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