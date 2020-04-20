Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle 'teleferik' sistemi sayesinde kahve içebiliyor Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle 'teleferik' sistemi sayesinde kahve içebiliyor Sepetli teleferik sistemi sayesinde birbirlerine yemek de gönderiyorlar Korona virüs yüzünden ayrı kalan kardeşlerin mesafeli iletişimi görenleri şaşırtıyor Uşak'ta bir vatandaş korona virüs (Covid-19)...

Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle 'teleferik' sistemi sayesinde kahve içebiliyor

Sepetli teleferik sistemi sayesinde birbirlerine yemek de gönderiyorlar

Korona virüs yüzünden ayrı kalan kardeşlerin mesafeli iletişimi görenleri şaşırtıyor

UŞAK - Uşak'ta bir vatandaş korona virüs (Covid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi 'teleferik' sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.

Uşak'ta yaşayan Şaban Öztürk (39), korona virüs salgını nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşi Gülsüm Gün'ün evine gidemeyince el yapımı teleferik sistemi kurmaya karar verdi. Öztürk evinin balkonu ile karşıdaki balkonun arasına gerdiği yaklaşık 10 metre ip üzerine sepet yerleştirdi. Sepet içerisine koydukları kahve, yemek gibi pek çok şeyi birbirlerine gönderen kardeşler karşılıklı balkonlarda sohbet edebilmenin tadını çıkarıyor. Şaban Öztürk, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak geliştirdiği sistemi görenlerin ise şaşırdığını ve ilgilerini çektiğini belirtti.

"Birbirimizi özlüyoruz"

Korona virüs nedeniyle özel bir şirkette çalıştığını ancak işe gitmediğini ve evde kaldığını belirten Şaban Öztürk, "Bu dönemde de kardeşimle gelip gitme trafiğimiz de bitti. Çocukları var, birbirimizi özlüyoruz. Biz de bu şekilde bir çare bulduk. Ev de tam karşıda olunca, bir 'sepetli teleferik sistemi' kurduk. Bu sayede karşılıklı oturabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Sosyal mesafeye ayak uydurabiliyoruz. Birkaç bahsi yaparken kahvelerimizi yudumlayabiliyoruz" dedi.

"Sadece kahve değil yemek de gönderiyoruz"

Geliştirdiği sistemin pratik olduğunu belirten Öztürk salgından sonra da aynı şekilde devam edebileceklerini kaydetti.

Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece kahve olmuyor, bazen yemek gelip gidiyor. Bazen karşılıklı ihtiyaçlarımızı birbirimize alıp verebiliyoruz, o bize gönderebiliyor biz ona gönderebiliyoruz. Bu şekilde bir düzen ayarladık. Yaklaşık 15 gündür de, şu malum zamanda bu şekilde birbirimize destek olabiliyoruz. Normalde kardeşimle evlerimizin arası yakın olsa da kapılarımız farklı olduğu için bir sokak dolaşmamız gerekiyor. Bu yöntem sayesinde de en azından uzun mesafe yürümeden pratik bir şekilde birbirimizin ihtiyaçlarını görebiliyoruz."

"Komşular başta saçma buldu"

Kendilerini gören komşularının şaşırdığını belirten Öztürk, "Başta biraz saçma buldular ama bugünlerde bu trafiği görünce onların da çok hoşuna gitti. Bir şekilde evlerinizde kalın, sosyal mesafeye dikkat edelim. Sonuçta bu günler geçecek, böyle sürmeyecek. Şu günlerde hastalıktaki en büyük dezavantaj 'yakalanmamak'. Yakalanmamak için de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA