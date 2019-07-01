Karsan, İki Yeni Elektrikli Toplu Taşıma Aracını Tanıttı

Hem ülkemiz hem de yurtdışında pek çok toplu taşıma aracına sahip olan Karsan, Almanya'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında elektrik motorlu yeni toplu taşıma araçlarını tanıttı. BMW ile ortak düzenlenen bu tanıtım etkinliklerine dünyanın pek çok yerinden gelen potansiyel müşteriler ve distribütörler, hem Atak Electric hem de Jest Electric'i deneme imkanı buldular. Gelin BMW pillerinin kullanıldığı bu toplu taşıma araçlarına biraz daha yakından bakalım.

Atak Electric'in sahip olduğu elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm torkuyla dikkatleri üzerine çekiyor. BMW üretimi olan pillerin kullanıldığı Atak Electric'in pil kapasitesi toplamda 220 kWh ve bu da araca yaklaşık 300 kilometrelik bir menzil imkanı sağlıyor. Pillerin şarj edilmesinde ise alternatif akımlı ve hızlı üniteler kullanılabiliyor. Alternatif akım ünitelere bu toplu taşıma aracını 5 saatte, hızlı şarj üniteleri ise 3 saatte şarj edebiliyor. BMW bu pillere 4 yıl ve 200 bin kilometre garanti veriyor. Ayrıca Atak Electric'in sahip olduğu fren sistemi de enerjinin geri dönüştürülebilmesini sağlıyor ve bu bağlamda piller kendisini yüzde 25 oranında şarj edebiliyorlar.

Tüm bu donanımsal özelliklerinin yanı sıra yeni teknolojilere de sahip olan toplu taşıma aracı, dokunmatik bir multimedya ekranı, USB girişleri ve anahtarsız çalıştırma özelliklerine de sahip. Buna ek olarak Atak Electric'in sahip olduğu havalı süspansiyon sistemi, yolculara adeta bir otomobil yolculuğu yaptırıyormuş hissi yaşatıyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi olan Atak Electric, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim düzeniyle de üretilebiliyor.

Jest Electric'te de benzer şekilde BMW bataryaları bulunuyor ve bu araçlar daha şimdiden farklı Avrupa ülkelerinde hizmete başlamış durumdalar. Jest Electric'in kısa bir süre içerisinde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karsan CEO'su Okan Baş, 35 adet Jest Electric'in teslimatının yapıldığını ve şu an bile kullanıldığını ifade etti.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında açıklamalarda bulunan Karsan CEO'su ayrıca, BMW ile birlikte yaptıkları üretimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, toplu taşıma konusunda öncü olduklarını ifade etti. Bir yıl içerisinde iki farklı elektrikli motora sahip olan araç tasarladıklarını ve bu araçları seri üretime geçirdiklerini söyleyen Baş, bu durumun haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Atak Electric modelinin seri üretimlerine ağustos ayı içerisinde başlayacaklarını ifade eden Baş, toplu taşıma araçları için önceliğin Avrupa pazarı olduğunu ifade etti.