Kars Valisi Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öksüz, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafına oy veren Öksüz, haber de Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", sporda ise Sefa Karacan'nın "Renklerin dansı" karelerini seçti.

Öksüz, oylamada Kars'tan iki fotoğrafın da yer almasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kentten çektiği fotoğraflarla yarışan İsmail Kaplan'a teşekkür eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Özellikle oyuncak kampanyası çerçevesinde çektiği fotoğrafın çok anlamlı, yüreklere dokunan bir fotoğraf olduğunu, birçok anlamı içerisinde barındırdığını ifade etmek istiyorum. Hepsi güzel, anlamlı fotoğraflar. Sosyolojik, ekonomik, sportif arka planı olan fotoğraflar var. Hepsi de çok anlamlı, seçmekte zorlandım. Fotoğrafları çeken herkesi kutluyorum, başarılar diliyorum."

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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