Kars Valisi'nden LGS şampiyonuna altın, ikizine bisiklet



KARS Valisi Türker Öksüz, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Adil Karadağ (14) ile 469.8066 puan alan ikizi Yunus'u ödüllendirdi. Adil Karadağ'ın başarısıyla Karslıları gururlandırdığını belirten Vali Öksüz, hedeflerinin birincilerin sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Sarıkamış ilçesine 51 kilometre uzaklıktaki 170 hane ve bin 150 nüfuslu Armutlu köyünde yaşayan 4 çocuk sahibi Gülcan- Hacı Karadağ çiftinin ikizlerinden Adil, 565 LGS birincisinden biri oldu. İkizi Yunus ise Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve yabancı dildeki tüm soruları doğru yanıtlarken, matematikten 3 yanlış, bir boş, fen bilimlerinden ise bir yanlış cevapla toplam 469,8066 aldı.

Vali Türker Öksüz, LGS şampiyonu Adil, kardeşi Yunus ve ailesini makamında misafir etti. İkizlerle birlikte anne Gülcan, Baba Hacı Karadağ ile Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karadağ, Armutlu Ortaokulu Müdürü Muammer Arslan'la görüşen Vali Öksüz, "LGS'de başarılı olan öğrencimizi ağırlamaktan gurur duyuyorum. Adil, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bu, bizim için tüm Karslı hemşehrilerimiz için çok büyük gurur verici bir olay. Bu yüzden öğrencimizin başarısını kutluyorum" dedi.

LGS ve diğer sınavların başarının ölçülmesinde önemli kriterler olduğunu hatırlatan Vali Öksüz, birincilerin sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi. LGS'de Adil Karadağ ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Kemal Can İldiz'in de şampiyon olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, Kars'ın LGS'de iki şampiyonu olduğunu belirtti. Adil'i altın ve kitap setiyle ödüllendiren Vali Öksüz, "Adil'i biz bugün mütevazi bir hediyeyle ödüllendireceğiz ama bana göre Adil, Kars'a, Kars halkına çök büyük bir hediye verdi, bizi gururlandırdı. Bütün Türkiye'de birinciler arasına girerek çok büyük gurur yaşattı kendisini tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

Adil Karadağ'ın ikiz kardeşi Yunus'a da bisiklet armağan eden Vali Öksüz, "Yunus tam puan alamadı ama, O da çok başarılı bir öğrenci. İmtihan şartlarında muhtemelen heyecandan 4 yanlışı yaptı. O da belki bugün birinci olarak karşımıza gelecekti, ama biz onu yine birinci olmuşçasına kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Kardeşiyle birlikte sabah erken kalkarak ders çalıştıklarını söyleyen Adil Karadağ, "Ben kendime milleti için gece-gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldım" dedi.

LGS şampiyonu Adil ile ikizi Yunus Karadağ'a hediyelerini veren Vali Türker Öksüz, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

- Kars