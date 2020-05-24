Kars Valisi kontrol noktalarında görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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Kars Valisi kontrol noktalarında görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Kars Valisi Türker Öksüz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü uygulama noktalarında görev başında bulunan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Kars Valisi kontrol noktalarında görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı
24.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:07

Kars Valisi Türker Öksüz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü uygulama noktalarında görev başında bulunan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Öksüz, korona virüs salgınında pozitif vakaların olduğunu ancak şehir olarak Kars'ın iyi durumda olduğunu belirtti.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte kent giriş ve çıkış noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Öksüz ve beraberindekiler Garnizon Şehitliği'ni de ziyarete ederek şehitler için dua etti. Uygulama noktalarında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutlayan Vali Türker Öksüz, "Yaptıklarınızın farkındayız. Çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Emniyet, asayiş, trafik elbette sizin asli vazifeniz. Salgın sürecinde de çok önemli görevler aldınız. Gerek yol kontrol noktalarında, gerek şehir için uygulamalarda, bu salgının biran önce atlatılması noktasında da büyük gayret sarf ettiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizin bayramı kutlarım" dedi.

Vali Öksüz, kentte korona virüs vaka durumu hakkında da açıklamada bulundu. Öksüz, "Pandemi sürecinin başlangıcından şimdiye kadar çok çeşitli önlemler aldık. Gerek pandemi kurulumuzu toplayarak, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu toplayarak her alanda tedbirler aldık. Bunların bir kısmı tabii bakanlık genelgeleriyle bize gönderilen, tüm Türkiye'de aldığımız tedbirlerdir. Bir kısmı da bizim ilimiz özelinde aldığımız tedbirlerdir. Biz bu tedbirleri alırken, hem bu hastalığın yayılmasını önlemek için çok duyarlı davranmaya çalıştık. Bir yandan da vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur olmadan, çıkması için gerekli çalışmalar yaptık. Bir sosyal yarımlar yönü var bu sürecin, bir taraftan da pozitif olan vakalarımızın hem tedavisi, biran önce sağlığına kavuşturulması noktasında çalışmalarımız oldu. Bir yandan da bu bulaş yayılmasın diye çeşitli tedbirler aldık" diye konuştu.

"Elbette ki pozitif vakalarımız oldu. Ama şehir olarak iyi durumdayız. Telaş edecek bir şey yok"

Alınan tedbirleri zaman zaman gazetecilerle paylaştığını ifade eden Vali Öksüz, "Son noktada şunu söyleyebilirim. Elbette ki pozitif vakalarımız oldu. Ama şehir olarak iyi durumdayız. Telaş edecek bir şey yok. Normalleşme süreci ülkemizde başladı. Tabi ki adım adım normalleşme yapmamız gerekiyor. Daha çok dikkat etmemiz lazım. İyi durumdayız derken, mesafeyi bırakalım, maskeyi artık kullanmayalım, hayatımız pandemi sürecinden önceki gibi olsun demiyoruz. Asla diyemeyiz. Kontrollü bir sosyal hayata devam edeceğiz. Buna tabii yeni normal diyoruz. Yeni normalin şartları maskeli bir yaşam, kontrollü bir yaşam, bir araya geldiğimiz organizasyonları bir süre ertelemek. ve dikkatli davranmak, hepimiz dikkat etmek zorundayız. Çünkü bu hastalığın taşıyıcısı hepimiz olabiliriz. Dolayısıyla bu bulaşın yayılmaması için dikkat etmeye, özen göstermeye, aldığımız tedbir ve kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, sırasıyla Garnizon Şehitliği, Sanayi Kavşağı Kontrol noktası, Bölge Kavşağı Kontrol noktası ve Ani Yolu kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikram etti. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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