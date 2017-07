Kars'taki Besiciler Hayvan Hırsızlığından Bıktı

KARS'ta merkeze bağlı Gelirli Köyü'nde merada otlatılan 10 büyükbaş hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Yetiştiricilerden Atalay Keleşoğlu, "3 yıl içerisinde köyümüzde 50 büyükbaş hayvan çalındı. Köylüler artık tüfekle nöbet tutuyorlar" dedi.



Merkeze bağlı Gelirli Köyü'nde merada otlatılan her biri 15-20 bin lira değerinde olan 10 büyükbaş hayvan, 1 hafta içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Erkan Hasaydin'a it 1, Remzi Yıldirim ve Aslan Aydın'a ait 2'şer, Mükremin Keleşoğlu'na ait 5 olmak üzere 10 büyükbaş hayvanın köye 1 kilometre uzaklıktaki Şemo Yatağı Mevkii'nde gece çalınmasının ardından yetiştiriciler, tüfekle nöbet tutmaya başladı. Jandarmaya başvuran yetiştiriciler, hayvan hırsızlıklarının önlenmesini istedi. Bir ineği çalınan Erkan Hasaydin, çalınan hayvanların yüklendiği kamyona ait bilgilere sahip olduklarını, ayrıca hırsızların içtikleri sigaraların izmaritleri ve pet şişeleri delil olarak topladıklarını söyledi. Hayvanları çalınanlardan engelli Remzi Yıldırım, şöyle dedi:



"İki ineğimi de çaldılar. Bunlarda başka hiçbir gelirim de yoktur. Peki ben şimdi ne yapayım? Afgan 2 çobanımız vardı. Onlar da Türkçe bilmiyorlar. Onları yerliye göre daha ucuz diye tutmuştuk. Hırsızlar bizi böyle perişan etti."



Ağabeyi Mükremin Keleşoğlu'na ait 5 hayvanın çalınması hakkında Atalay Keleşoğlu, bir şebekenin köye dadandığını, 3 yıl içerisinde 50 büyükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Keleşoğlu, şöyle yakındı:



"Köylülerimiz mağdur. Köylüler artık ellerinde tüfekle nöbet tutuyor. Her yıl kurban bayramı öncesi hırsızlıklar artıyor. Konuyu Kars milletvekili Selahattin Beyribey'e, eski milletvekili Yunus Kılıç'a ilettim. Eğer hayvanlarımız bulunmazsa hayvanı çalınan mağdurlar olarak toplanıp Ankara'ya gidip Meclisin önünde eylem yapacağız."



- Kars