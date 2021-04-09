Kars'ta zabıta dilencileri topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta zabıta dilencileri topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta zabıta dilencileri topladı

Kars'ta cadde ve sokakları mesken tutan dilenciler, vatandaşları canından bezdirirken, zabıta ekipleri dilencilere yönelin operasyon düzenlendi.

Kars'ta cadde ve sokakları mesken tutan dilenciler, vatandaşları canından bezdirirken, zabıta ekipleri dilencilere yönelin operasyon düzenlendi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte caddelerde bulunan dilencileri toplamak için harekete geçti. Zabıta çoğunluğu kadın ve çocuk olan Kars'a kent dışından gelen dilencileri toplayarak zabıta merkezine götürdü. Zabıta ekipler, dilenciler hakkında gerekli işlemleri yaparken, dilencilerin kent dışına geldikleri şehirlere gönderilmesini sağlayacak.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan yazılım açıklamada, "Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edecek" denildi. - KARS

Kars'ta zabıta dilencileri topladı
Kars'ta zabıta dilencileri topladı
Kars'ta zabıta dilencileri topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta zabıta dilencileri topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:15:43. #1.15#
title