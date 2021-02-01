Yiyecek bulmakta güçlük çeken su samurları donmayan sularda boy gösteriyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken su samurları ve ördekler, yiyecek bulmak için Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki donmayan bölümlerine akın etti.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken su samurları ve ördekler, yiyecek bulmak için Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki donmayan bölümlerine akın etti.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte göl, dere ve ırmaklar buzla kaplandı.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle daha önce buzla kaplanan Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bazı bölümlerinde ise sular akmaya devam ediyor. Bu sebeple Kars Çayı'nın donmayan sularını mesken tutan su samurları ve yeşil başlı ördekler, akan çayda yiyecek aradı.

Su samurlarının çayda balıklarla beslenmesi, buz üzerinde gezmeleri ve ördeklerin toplu halde görülmesi fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik