ESKİŞEHİR - Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi - Haberler
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ESKİŞEHİR - Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
ESKİŞEHİR - Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek, ambulans uçakla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek, ambulans uçakla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi altında tutulan bebeğin yapılan tetkiklerinde hidrosefali tanılı şant enfeksiyonu olabileceği belirlendi.

Bebeğin Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verilmesi üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi.

Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde Kars Harakani Havalimanına getirilen kız bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e ulaştırıldı.

Hasan Polatkan Havaalanında bekleyen ambulansa alınan bebeğin Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlandı.

ESKİŞEHİR - Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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