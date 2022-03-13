Kars'ta tarihi mekanlar beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta tarihi mekanlar beyaza büründü

AA - İsmail Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta tarihi mekanlar beyaza büründü

Son dönemde turizme ivme katan Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile öne çıkan Kars'ın tarihi yapıları, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

KARS (AA) - Son dönemde turizme ivme katan Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile öne çıkan Kars'ın tarihi yapıları, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars, yılın her döneminde güzellikleriyle turistleri cezbediyor.

Doğu ile batı arasında yer alan, Urartular, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde "kapı kent" olarak anılan Kars, bünyesindeki çok sayıda tarihi yapıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Geçen haftadan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren karla beyaza bürünen tarihi Kars Kalesi, Valilik, eski Emniyet Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, Kars Ticaret ve Sanayi Odası binaları, Fethiye Camisi ve Evliya Camisi gibi yapılar eşsiz manzarasıyla turistleri ağırlıyor.

AA / İsmail Kaplan - Güncel

Doğu Ekspresi, Selçuklular, Kars, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title