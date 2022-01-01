Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

KARS (DHA) - KARI-KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

Kars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası çift, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alperen ve Tolga Demiral'ın ise yarın toprağa verilecekleri belirtildi.Bu arada, kazada yaralanan Alin çiftinin 9 yaşındaki kızları Büşra'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri

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