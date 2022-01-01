Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
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Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KOCA TOPRAĞA VERİLDİKars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı.

KARS (DHA) - KARI-KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

Kars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası çift, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alperen ve Tolga Demiral'ın ise yarın toprağa verilecekleri belirtildi.Bu arada, kazada yaralanan Alin çiftinin 9 yaşındaki kızları Büşra'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.


Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri

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