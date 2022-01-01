Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel
KOCA TOPRAĞA VERİLDİKars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı.
KARS (DHA) - KARI-KOCA TOPRAĞA VERİLDİ
Kars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası çift, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alperen ve Tolga Demiral'ın ise yarın toprağa verilecekleri belirtildi.Bu arada, kazada yaralanan Alin çiftinin 9 yaşındaki kızları Büşra'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri
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