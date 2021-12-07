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Kars'ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor

Kars'ta öğrencilere 'Genel Trafik' eğitimi veriliyor.

KARS (İHA) - Kars'ta öğrencilere 'Genel Trafik' eğitimi veriliyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Sarıkamış Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okullarda öğrenciler bilgilendiriliyor.

Sarıkamış Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla 4 okulda 350 öğrenciye Genel Trafik konularında eğitim verdi.

Trafik ekiplerince verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Trafik ekiplerince eğitimlere devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor

Kars'ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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