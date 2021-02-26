Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü

26.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:23
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü

'BAHARIN müjdeleyicisi' olarak adlandırılan leylekler, Kars'a erken gelerek, kar altındaki yuvalarına yerleşti.

'BAHARIN müjdeleyicisi' olarak adlandırılan leylekler, Kars'a erken gelerek, kar altındaki yuvalarına yerleşti. Selim ilçesinin Kekeç köyünde leyleklerin beyaz örtüye rağmen yuva yapması, bölge halkını şaşırttı.

Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden leylekler, bu sene Kars'a erken geldi. Soğuk ve karlı havaya rağmen 1 hafta önceden Selim'in Kekeç köyüne gelen 2 leylek, karla kaplı bölgeye kondu. Önce karları temizleyen leylekler, daha sonra yuva hazırlığına başladı. Arada kanatlanıp, çevreyi dolaşan leyleklerin, bitki örtüsünün karlı, havanın da soğuk olması nedeniyle zorlandığı gözlendi. Leylekler, kış mevsiminde yuva alanlarını mesken tutan kargalarla da aynı bölgede yaşamaya başladı. 


Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü
Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cem Yılmaz Kim Kardashian
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 08:23:29. #1.16#
title