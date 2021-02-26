Kars'ta leylekler, kara rağmen yuvalarına döndü

'BAHARIN müjdeleyicisi' olarak adlandırılan leylekler, Kars'a erken gelerek, kar altındaki yuvalarına yerleşti. Selim ilçesinin Kekeç köyünde leyleklerin beyaz örtüye rağmen yuva yapması, bölge halkını şaşırttı.

Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden leylekler, bu sene Kars'a erken geldi. Soğuk ve karlı havaya rağmen 1 hafta önceden Selim'in Kekeç köyüne gelen 2 leylek, karla kaplı bölgeye kondu. Önce karları temizleyen leylekler, daha sonra yuva hazırlığına başladı. Arada kanatlanıp, çevreyi dolaşan leyleklerin, bitki örtüsünün karlı, havanın da soğuk olması nedeniyle zorlandığı gözlendi. Leylekler, kış mevsiminde yuva alanlarını mesken tutan kargalarla da aynı bölgede yaşamaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK