Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor
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Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor

Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta köyler beton yola kavuşuyor.

Kars'ta köyler beton yola kavuşuyor. Kent genelinde köy yollarında hummalı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce merkez köylerde yapılan sıcak asfalt yollara bir yenisi daha eklendi. Özel idare ekipleri merkez Çorak köyünde silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımına başladı. Ekipler sıcak ve stabilize yol çalışmaları yerine bu yıl beton yol uygulaması başlatırken yapılan yollar da vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars'ta köylerde yol çalışmaları İl Özel İdare ekiplerince sürdürülüyor. 2021 yılı yaz sezonu çalışma programına alınan köy yolların da bu yıl bir ilk uygulanarak beton yol yapım çalışması devreye alındı.

Çorak köyünde yapımına başlanan beton yol çalışması il genelinde bulunan köylerin yollarında uygulamaya konacağı öğrenildi.

Beton yol çalışması kapsamında İl Özel İdaresine bağlı ekipler Çorak köyünün yollarını beton yolla tanıştırırken, yol çalışmaları sezon sonuna kadar aralıksız devam edecek.

Öte yandan AK Parti hükümetleriyle sıcak asfalt ve beton yola kavuşan Kars'ın köylerinde vatandaşlar çamur ve tozdan da kurtulmuş oldu. - KARS

Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor
Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor
Kars'ta köyler beton yollara kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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