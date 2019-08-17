Kars'ta kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

17.08.2019 11:09

Kars'ın Selim ilçesinde, bir süredir haber alınamayan çoban için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Bozkuş köyünde çobanlık yapan Naim Taşkıran (28) hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra geri dönmedi.

Taşkıran'ın Iğdır'daki evine de gitmediğini öğrenen köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çobanın kaybolduğu bölgede, İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve jandarma, arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA