Kars'ta, kar üstünde cirit şov
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta, kar üstünde cirit şov

06.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:20
Kars'ta, kar üstünde cirit şov

KARS'ın Selim ilçesinin Akçakale köyünde, ata sporu ciridi yaşatmak için karlı sahaya çıkan usta ciritçiler, hünerlerini sergiledi.

KARS'ın Selim ilçesinin Akçakale köyünde, ata sporu ciridi yaşatmak için karlı sahaya çıkan usta ciritçiler, hünerlerini sergiledi. Pandemi kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyircinin katıldığı cirit gösterisinde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım'ın düzenlediği cirit müsabakası, köy girişindeki karlı arazide yapıldı. Komşu köylerden at üstünde köye gelen ciritçiler, bir süre dinlendikten sonra sahadaki yerlerini aldı. Pandemi kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyircinin katıldığı cirit gösterisi, heyecanlı geçti. Karlı zeminde bazı ciritçiler, attan düşme tehlikesi geçirirken, zaman zaman da atılan sopalar, seyircilere isabet etti. Seyirciler, tezahüratları ve alkışları ile tuttukları takımlara destek verdi. 

Usta ciritçiler, ani manevralarla atlarını çevirip, cirit atarken bir yandan da rakip oyuncunun ciridinin isabet etmemesi için süratlerini artırdı. Atılan naralar ve havada tutulan sopalar, büyük beğeni topladı. En çok alkışı da atılan ciridi havada tutan sporcular aldı. İki devre oynanan cirit müsabakası sonrası ciritçiler, sahadan mutlu ayrıldı.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Yıldırım, amaçlarının ata sporu ciridi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmak olduğunu söyledi. Her hafta çarşamba günleri faklı köylerde cirit oynadıklarını belirten Yıldırım, tüm cirit meraklılarını da ata sporunu izlemeye davet etti.


Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov
Kars'ta, kar üstünde cirit şov

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Didem Kınalı Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta, kar üstünde cirit şov - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 08:20:51. #1.15#
title