Kars'ta, kar üstünde cirit şov

KARS'ın Selim ilçesinin Akçakale köyünde, ata sporu ciridi yaşatmak için karlı sahaya çıkan usta ciritçiler, hünerlerini sergiledi. Pandemi kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyircinin katıldığı cirit gösterisinde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım'ın düzenlediği cirit müsabakası, köy girişindeki karlı arazide yapıldı. Komşu köylerden at üstünde köye gelen ciritçiler, bir süre dinlendikten sonra sahadaki yerlerini aldı. Pandemi kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyircinin katıldığı cirit gösterisi, heyecanlı geçti. Karlı zeminde bazı ciritçiler, attan düşme tehlikesi geçirirken, zaman zaman da atılan sopalar, seyircilere isabet etti. Seyirciler, tezahüratları ve alkışları ile tuttukları takımlara destek verdi.

Usta ciritçiler, ani manevralarla atlarını çevirip, cirit atarken bir yandan da rakip oyuncunun ciridinin isabet etmemesi için süratlerini artırdı. Atılan naralar ve havada tutulan sopalar, büyük beğeni topladı. En çok alkışı da atılan ciridi havada tutan sporcular aldı. İki devre oynanan cirit müsabakası sonrası ciritçiler, sahadan mutlu ayrıldı.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Yıldırım, amaçlarının ata sporu ciridi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmak olduğunu söyledi. Her hafta çarşamba günleri faklı köylerde cirit oynadıklarını belirten Yıldırım, tüm cirit meraklılarını da ata sporunu izlemeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK