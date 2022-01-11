Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmalarına başlatıldı.

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmalarına başlatıldı.

Kenttin en işlek caddelerinde başlatılan kar ve buz çalışmalarında yaklaşık 50 kişilik ekip görev aldı. Belediye Başkanlığı'nca kış hazırlıklarında oluşturulan 'kar ile mücadele timi' önce kaldırımların kar ve buzunu temizledi. Ardından caddelerin karı iş makinelerince kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarıldı.

Belediye kar timinin çalışmalarına vatandaşlarda eşlik etti. Kendi işyerlerinin önünün kar ve buzunu temizleyen iş yeri sahipleri, temizledikleri buz ve karı belediyeye ait iş makinelerinin alabilmesi için toplu şekilde yol kenarına bıraktı. Vatandaşların bıraktığı karlar ise yine kamyonlara doldurularak götürüldü.

Belediye kar timi ekipleri kaldırım ve caddeleri temizlerken, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kumlama aracı da yolları kumladı.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü kar timi, başta Faikbey, Halitpaşa, İnönü, Atatürk ve Metin Sözen Caddeleri olmak üzere Haydar Aliyev ve GAMP Caddesi'nin de kar ve buzunu temizleyerek kaldırımlarını kullanılabilir hale getirdi. - KARS

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title