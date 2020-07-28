Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı
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Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı

KARS'ta yaşayan kardeşler Soner ve Yener Uruş, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

28.07.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:10

KARS'ta yaşayan kardeşler Soner ve Yener Uruş, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

Kars'ta yaşayan Uruş kardeşler, Aras Nehri'nde 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılık yapan Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi. Yayın balığını görenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

'BARAJLAR YAPILDI, SULAR KESİLDİ'

Olta balıkçılığının yapılan barajlar nedeniyle bitme noktasına geldiğini belirten Yener Uruş, "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür. Barajlar yapıldı, sular kesildi. Balıklarımız da hep yüzeyde kaldı. Balık azaldı ama yine çıkartıyoruz. 45- 50 kilo ağırlığındaki balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız" dedi.


Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
RASTGELE DE: AFERİN BÜTÜN ANAÇLARI AVLAYIN SONRA BİTME NOKTASINA GELDİ DİYİN AZICIK BİLİNÇLİ OLUN BE KARDEŞİM!!!
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