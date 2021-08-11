Kars'ta hortum kamerada
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Kars'ta hortum kamerada

Kars'ta hortum kamerada
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ın Halefoğlu köyünde hortum etkili olurken, 4 evde hasar meydana geldi.

KARS'ın Halefoğlu köyünde hortum etkili olurken, 4 evde hasar meydana geldi. Hortum anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kırsal alandan köye gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları ve saman balyaları uçtu. Köy halkı, panik yaşarken, hortumlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Köyde 4 evde hasar oluştuğunu söyleyen Mikail Ölmez, "Köyde buğdayı topluyordum, o sırada köyün dışındaki iki tepenin ortasında oluşan toz duman bir anda hortuma dönüştü. Hortumu görür görmez endişeye kapıldık. Köyün üst kısmından geçti. Köyün ortasından geçse daha çok zarar verirdi. Üzerinden geçtiği evlerin çatısını ve saman balyalarını bir kuş gibi uçurdu, camlarına zarar verdi" dedi. Köyde yaralanma ya da can kaybı olmamasına sevindiklerini söyleyen Ölmez, "Hortum önüne çıkan her şeyi uçuruyordu. Çok korkunç bir andı. Dışarıdakiler hemen evlerine girdi. Sevincimiz kimsenin burnu dahi kanamadı" diye konuştu. 


Kars'ta hortum kamerada
Kars'ta hortum kamerada
Kars'ta hortum kamerada
Kars'ta hortum kamerada
Kars'ta hortum kamerada
Kars'ta hortum kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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